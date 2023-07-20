Зайнутдинов — о Марио Фернандесе в «Зените»: Не стоит осуждать легенду ЦСКА, это его выбор

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением о переходе экс-игрока «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

«Он легенда для нас, человек с большой буквы. Думаю, его не стоит осуждать. Это его выбор. Как в команде к этому отнеслись? Расстроились очень сильно», — цитирует Зайнутдинова Sports.

Футболист заявил, что его отношение к бразильцу никак не изменилось, но он не знает подробностей всей ситуации.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Ранее защитник подписал контракт с «Зенитом» на один сезон с возможностью продления еще на один год. Футболист будет выступать за «сине-бело-голубых» под шестым номером.