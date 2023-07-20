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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Леоне» высказались о возможном уходе Давилы в ЦСКА

20 Июля 2023 • 19:20 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Спортивный директор мексиканского «Леона» Родриго Фернандес ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Виктора Давилы в ЦСКА.

«Это фейк», — заявил функционер Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приглашении 25-летнего форварда сборной Чили.

В текущем сезоне Давила появился на поле в трех матчах в составе «Леона» и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Давилы составляет 5,5 миллионов евро.

Чемпионат России начнется для ЦСКА гостевым матчем против «Урала». Встреча пройдет 22 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 13:00 по мск.

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Чили

 

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ЦСКА Москва Леон трансферы футбола - лето 2023 Виктор Давила Родриго Фернандес
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