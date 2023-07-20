В «Леоне» высказались о возможном уходе Давилы в ЦСКА

Спортивный директор мексиканского «Леона» Родриго Фернандес ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Виктора Давилы в ЦСКА.

«Это фейк», — заявил функционер Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приглашении 25-летнего форварда сборной Чили.

В текущем сезоне Давила появился на поле в трех матчах в составе «Леона» и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Давилы составляет 5,5 миллионов евро.

Чемпионат России начнется для ЦСКА гостевым матчем против «Урала». Встреча пройдет 22 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 13:00 по мск.

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Чили