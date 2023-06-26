В «Урале» отреагировали на слухи об интересе к Помазуну из Европы

В понедельник появились новости о том, что некоторые клубы топовых европейских чемпионатов заинтересовались голкипером ЦСКА Ильей Помазуном. Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на эти новости, ведь именно в уральском клубе 26-летний голкипер выступал на протяжении трёх последних сезонов в рамках аренды.

«Мы очень хотим, чтобы нам его ЦСКА снова отдал в аренду. Но если у Ильи будет «Аугсбург» или еще какая команда, мы что можем сделать? Мы никак не влияем на эту тему. Свои предложения ЦСКА мы уже сделали по нему – ждём», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Ранее в немецком «Аугсбурге» отреагировали на слухи об интересе к российскому стражу ворот.