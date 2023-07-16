«У ЦСКА точно недобор футболистов» — Балахнин

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о нынешнем составе ЦСКА.

«У ЦСКА точно недобор футболистов, это однозначно. Им даже стартовый состав нужно усиливать, не говоря о том, что нужны футболисты и в запас. Если, конечно, команда хочет бороться за золотые медали», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Напомним, ранее ЦСКА проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Сергея Семака.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 ЦСКА встретится с «Уралом». Матч состоится 22 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 13:00 по мск.