​Уткин отреагировал на ошибку Акинфеева

В субботу матч первого тура Российской премьер-лиги проводят «Урал» и ЦСКА. Первый гол команда из Екатеринбурга забила после ошибки Игоря Акинфеева. Опытный голкипер московской команды ошибся после подачи с углового.

На ошибку Игоря Акинфеева отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Чемпионат начинается с ошибки Акинфеева. Последние скрепы рушатся…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий в матче чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что в прошлом чемпионате России ЦСКА занял второе место.