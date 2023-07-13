Президент «Урала»: В РПЛ есть первое место и два последних — остальные неинтересны

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о задачах команды на новый сезон Российской премьер-лиги.

«У нас одна задача – выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим», — заявил Иванов «РБ Спорту».

Функционер признался, что не видит смысла в борьбе за топ-10 или другие позиции, ведь в чемпионате есть только первое место и два последних, остальные неинтересны.

Прошлый розыгрыш чемпионата России «Урал» завершил на 11-й строчке, набрав 36 очков.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Виктора Ганчаренко сойдутся в поединке с ЦСКА (22 июля).