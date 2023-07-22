«Урал» снова забил ЦСКА со стандарта

В первом субботнем матче Премьер-лиги «Урал» принимает ЦСКА. Первый тайм остался за хозяевами, которые повели после стандарта. Александр Юшин с углового закрутил мяч в ворота, и Тимур Аюпов удачно подставил голову у ленточки, поразив уже пустые ворота противника.

Сразу после перерыва «Урал» получил право пробить пенальти после игры рукой Максима Мухина. С 11-метрового пробивал Даниэль Мишкич, он послал мяч по центру, в то же время вратарь Игорь Акинфеев прыгнул вправо.

Счет стал 2:0 в пользу «Урала». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.