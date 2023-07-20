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Тошич считает Чалова топ-форвардом

20 Июля 2023 • 17:20 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился комментарием о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

«Чалов — топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Фёдор играет ключевую роль в команде. Он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ», — заявил Тошич «РБ Спорту».

В минувшей кампании 25-летний футболист забил 24 мяча и записал в свой актив 6 ассистов в 41 матче во всех турнирах. Контракт Чалова с «красно-синими» рассчитан до конца 2024 года.

В первом туре РПЛ ЦСКА ждет гостевая встреча с «Уралом». Игра состоится 22 июля и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич Фёдор Чалов
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