Тошич считает Чалова топ-форвардом

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился комментарием о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

«Чалов — топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Фёдор играет ключевую роль в команде. Он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ», — заявил Тошич «РБ Спорту».

В минувшей кампании 25-летний футболист забил 24 мяча и записал в свой актив 6 ассистов в 41 матче во всех турнирах. Контракт Чалова с «красно-синими» рассчитан до конца 2024 года.

В первом туре РПЛ ЦСКА ждет гостевая встреча с «Уралом». Игра состоится 22 июля и начнется в 16:00 по московскому времени.