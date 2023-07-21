Боков: ЦСКА готов к борьбе за первое место

Бывший игрок столичного ЦСКА Максим Боков оценил перспективы «армейцев» в предстоящем сезоне Премьер-лиги.

«ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. «Армейцы» готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, подопечные Владимира Федотова смогут навязать борьбу петербургскому «Зениту», даже если действующий чемпион сохранит всех бразильских легионеров.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России в предыдущем сезоне. В первом матче текущей кампании «армейцы» встретятся в гостях с «Уралом» завтра, 22 июля. Стартовый свисток назначен на 13:00 по московскому времени.