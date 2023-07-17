Баста: «Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак»

Известный рэпер и поклонник ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из стана «армейцев» в «Спартак».

«Я думаю, что Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак». Медина должен понимать, какую реакцию получит после ухода в стан принципиального соперника», — приводит слова Вакуленко «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно «Спартак» приобрел 26-летнего парагвайца у ЦСКА. По данным СМИ, сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Контракт между сторонами подписан до 2026 года.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «Спартак» примет на своем стадионе «Оренбург» (23 июля), а ЦСКА будет гостить у «Урала» (22 июля).