Масалитин — о ЦСКА: Если нет трансферов, надо искать внутренние резервы

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трансферной кампании «армейцев».

«Конечно, хотелось бы увидеть трансферы, но их нет по двум причинам: либо нет денег, либо собирают деньги на покупку дорогостоящего игрока. Значит, нужно искать внутренние резервы», — приводит слова Масалитина Metaratings.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Кроме того, «армейцы» стали обладателями Кубка России.

Ранее команда Владимира Федотова проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок страны. Следующий поединок ЦСКА состоится 22 июля. В первом туре РПЛ «армейцы» сыграют с «Уралом».