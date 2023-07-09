Агент Ранджеловича: «Лазар не вернётся в Россию»

Василис Панагиотакис, агент бывшего полузащитника «Урала» Лазара Ранджеловича, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Лазар не вернётся в Россию, он останется в «Олимпиакосе», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон 25-летний серб провёл на правах аренды в «Урале». За екатеринбургский клуб Ранджелович успел провести 28 матчей, забить три гола и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2 миллиона евро.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице. Свой первый матч в новом сезоне команда из Екатеринбурга проведёт 22 июля против ЦСКА.