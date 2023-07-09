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Агент Ранджеловича: «Лазар не вернётся в Россию»

09 Июля 2023 • 14:17 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Василис Панагиотакис, агент бывшего полузащитника «Урала» Лазара Ранджеловича, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Лазар не вернётся в Россию, он останется в «Олимпиакосе», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон 25-летний серб провёл на правах аренды в «Урале». За екатеринбургский клуб Ранджелович успел провести 28 матчей, забить три гола и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2 миллиона евро.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице. Свой первый матч в новом сезоне команда из Екатеринбурга проведёт 22 июля против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Урал Лазар Ранджелович Василис Панагиотакис
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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