Пономарёв заявил, что из-за травмы Дивеева ЦСКА лишился шансов на чемпионство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на травму защитника «красно-синих» Игоря Дивеева.

«Думаю, теперь ЦСКА займет только призовое место, потому что у команды потеря довольно серьезная. Дивеев - неплохой центральный защитник, но у нас такой слабый футбол, что Игорь уже лучший», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что ЦСКА все равно будет стараться вести борьбу за чемпионство, но потеря игрока обороны осложнит жизнь «армейцам».

Ранее сообщалось, что 23-летний Дивеев пропустит минимум три месяца из-за травмы.

Первый матч в новом сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА проведет 22 июля. Начало встречи с «Уралом» запланировано на 13:00 по московскому времени.