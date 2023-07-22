Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «армейцев» от «Урала».

- ЦСКА неожиданно оступился в матче с «Уралом». Удивлены такому результату матча?

- Я не был готов к этому. В футболе надо играть каждый матч в полную силу, выкладываться до конца. И на тренировках тоже. Иначе потом ты не настроишься. Так и получилось в этом матче. Команда не смогла показать такую игру, которую нужно для победы. Уральцы компенсировали недостатки в технике и тактике своей беготней. Выиграть на классе у такой команды не получится. Нужно отрабатывать на полную катушку.

- Почему атака ЦСКА выглядела так беззубо?

- Заболотный забил. Правда, это был не трудовой мяч. Он же не сам все это сделал для гола. Мяч просто отскочил на него в районе вратарской площадки. Такой мяч и калека забьет. Колясочник какой-нибудь. Но хороших игровых моментов я не видел. Ни у Чалова, ни у Гайча. Нет у ЦСКА атаки, команда мучается, чтобы забить какой-нибудь один поганый гол.

- У Заболотного был убойный момент, когда он головой пробил мимо ворот. Почему не забил?

- Ему просто не повезло. Хотя он показывает неплохой футбол. В том моменте он же вышел один на один.

- То есть вы согласны с поражением? Оно по делу?

- Не совсем согласен. Я не считаю, что был пенальти. Арбитры под лупой рассматривали этот эпизод, а что там смотреть? Мяч просто попал в руку. Футболист не играл рукой. Зачем портить игру этим одиннадцатиметровым?

- «Армейцы» пропустили мяч с углового. Как оцените этот эпизод?

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- Мне кажется, кто-то из своих помешал Акинфееву, когда он выходил из ворот. Игорю надо было очень громко кричать «я», что именно он сыграет в мяч. А он выходил из ворот молча. Конечно, он наткнулся на кучу игроков. Как тут доберешься до мяча?

- Роша получил травму. Насколько это критично для ЦСКА?

- Это плохая штука. Особенно учитывая, что перед этим травмировался Дивеев. Голеностоп – это очень плохая штука. Там много маленьких косточек. Лучше даже повредить мениск. Что у Роши, пока непонятно. Но это, конечно, большая потеря. Два игрока обороны вылетели.

- Кто теперь буде играть в защите?

- В том-то и дело. Надо кого-то покупать. Своих нет никого. Молодежь еще не опытна.

- У ЦСКА было очень мало моментов для взятия ворот. Почему?

- Во втором тайме моментов вообще не было. Только в первом тайме что-то создавали.

- Следующие соперники ЦСКА в чемпионате – «Локомотив», «Сочи» и «Динамо». Беспокоит старт сезона для «армейцев»?

- Конечно. Он всегда беспокоит. Никто очки просто так не отдаст. Все команды будут бороться. На старте сезона нужно движение. Даже класс не играет большой роли.

Елена Григорьевская