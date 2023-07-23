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Масалитин: «На старте сезона на первый план выходят морально-волевая подготовка и мастерство» эксклюзив

23 Июля 2023 • 12:51 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
окончен

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги матчей первого тура РПЛ.

- Кроме 0:2 в матче «Пари НН» - «Зенит», пока в стартовом туре не было ни одного предсказуемого результата. Почему?

- Команды пока еще не изучили друг друга, плюс находятся под нагрузками. На первый план выходят морально-волевая подготовка и мастерство. У кого больше класса, тот и может что-то сообразить.

- Вряд ли можно сказать, что у ЦСКА меньше мастерства, чем у игроков «Урала». С чем связываете поражение «армейцев»?

- ЦСКА не особо много создавал впереди. Не хватает креативности. Понятно, что команда позже остальных вышла из отпуска и находится под нагрузкой. Отсюда и травмы вылезают на первое место. Слишком много матчей футболисты проводят, и идет недовосстановление. Мы видим, что «армейцы» лишились Дивеева, потом Роша выбыл. Идут перестроения. В средней линии как не было созидания, так его и нет. Пока не в форме Чалов, а его одного маловато. «Урал» тоже не показал ничего особенного. По игре напрашивалась ничья, но больше повезло хозяевам.

- В этом матче мы увидели ошибку Акинфеева, от чего все давно отвыкли. С чем она связана?

- Игорь тоже пока не набрал нужные кондиции. Две недели подготовки – это маловато, Другие месяц отдыхают. Как подготовить команду за две недели? Это очень сложно.

- Именно с этим связано то, что лидеры теряют очки: «Локомотив», ЦСКА, «Динамо»? Пока команды не готовы к сезону?

- Сейчас пройдёт пять-шесть туров, команды определятся с составами, наберут нужный темп, кондиции. И тогда начнется внятный футбол, лидеры будут понятны. А пока у ребят ноги тяжелые, нагрузка ощущается. Футболисты выдерживают по часику игры.

- «Локомотив» дома еле отскочил от дебютанта РПЛ «Рубина». Получается, сейчас такие команды, как «Рубин», имеют больше шансов набирать очки, пока лидеры не в полной боевой готовности?

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- Сейчас все имеют шансы на очки. Если бы не удаление у «Пари НН», то и «Зенит» мог оступиться. «Ахмат» потерял дома очки. Сейчас все матчи будут непредсказуемыми. Все команды – «темные лошадки».

- В матче «Ахмат» - «Крылья Советов» мы увидели два шикарных гола. На первом плане пока индивидуальное мастерство?

- Я об этом и сказал. Это и есть мастерство. А голы получились просто супер.

- «Динамо» проиграло «Краснодару». Вы увидели что-то интересное в игре «Динамо» Лички?

- За короткое время тяжело перестроить игру. Личка поменял схему. Полчаса хозяева играли более-менее нормально, пытались комбинировать и навязать свою игру. Но допускались ошибки, за что «бело-голубые» и были наказаны. В обороне у команды все не так гладко. Предстоит большая работа.

- Какой результат матча из прошедших вас больше всего удивил?

- Тур еще не закончен. Может быть, будут еще сюрпризы. Я их жду. Пока за исключением матча «Зенита» все игры получились непредсказуемыми по счету.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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