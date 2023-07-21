​ЦСКА не обыграет «Урал» - прогноз Алдонина

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин дал прогноз на стартовый матч команды в новом чемпионате России.

В субботу, 22 июля, ЦСКА сыграет против «Урала» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 13:00 по московскому времени.

«Мне сложно прогнозировать счёт, потому что видел только матч ЦСКА с «Зенитом», но я думаю, что «Урал» даст бой «армейцам», и матч завершится результативной ничьёй», - сказал Алдонин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что ЦСКА в Суперкубке России проиграл «Зениту» по пенальти после нулевой ничьей в основные 90 минут.

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