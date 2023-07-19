Агент Дивеева: «Из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры»

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о состоянии футболиста.

«Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора. Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок», — заявил агент футболиста сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, Дивеев занимается диагностикой, чтобы определить степень повреждения, отметив, что у Игоря есть проблемы с голеностопом.

Ранее Ерёмин сообщал, что его клиент пропустит первый матч нового сезона Российской премьер-лиги против «Урала». Напомним, что «армейцы» начнут кампанию в субботу, 22 июля.