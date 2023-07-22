ЦСКА проиграл «Уралу» в чемпионате впервые с 1995 года – голевой пас тогда отдавал Федотов

ЦСКА начал новый чемпионат России с поражения. В Екатеринбурге команда Владимира Федотова проиграла «Уралу» с результатом 1:2.

Это первое поражение ЦСКА от «Урала» в чемпионате России с 27 мая 1995 года. Тогда, 28 лет назад, «Уралмаш» переиграл «армейцев» с минимальным счётом 1:0. Автором результативной передачи в том поединке стал Владимир Федотов, который сейчас тренирует ЦСКА. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Ближайший матч ЦСКА проведёт в среду, 26 июля. Команда Владимира Федотова будет играть против «Оренбурга» на выезде в первом туре группового этапа Кубка России.