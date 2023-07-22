​ЦСКА потерял легионера из-за травмы

В субботу ЦСКА проводит матч первого тура Премьер-лиги против «Урала». По ходу первого тайма травму получил защитник московской команды Виллиан Роша. Судя по всему, у бразильца возникли какие-то проблемы в районе колена. Владимиру Федотову пришлось в срочном порядке делать перестановку и выпускать на поле 17-летнего Михаила Рядно. Для него это первый матч за ЦСКА в чемпионате России.

В ближайшее время Виллиан Роша должен пройти медицинское обследование. Будем следить за новостями.

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