Президент «Урала» Иванов оценил работу клуба на трансферном рынке

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе екатеринбургского клуба в летнее трансферное окно.

Напомним, состав «Урала» уже пополнили защитники Итало («Санта-Клара») и Кики («Визела»), а также нападающий Гильерме Шеттине из «Браги».

По словам Иванова, «Урал» не был нацелен на подписание лишь игроков из чемпионата Португалии.

«Какая разница: португальцы, бразильцы или ещё кто-то? Главный тренер одобрил эти кандидатуры, мы их взяли. Считаю, что португальский чемпионат – один из лучших в Европе», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Кроме того, президент отметил, что на данный момент времени «Урал» больше не планирует приглашать новых футболистов, однако Иванов не стал исключать появление новичков в будущем.

Свой первый матч в предстоящем сезоне РПЛ «Урал» проведёт 22 июля против ЦСКА. Начало — в 13:00 по московскому времени.