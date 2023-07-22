​Федотов прокомментировал поражение от «Урала» на старте РПЛ

ЦСКА начал новый чемпионат с поражения – команда Владимира Федотова уступила «Уралу» с результатом 1:2. После игры рулевой «армейцев» дал комментарий по поводу прошедшего поединка.

Федотов сказал, что матч получился равным, и что его команда действовала даже острее. Тренер ЦСКА отметил потерю концентрации при пропущенном первом голе и добавил, что «Урал» дальше закрылся и качественно вёл оборонительные действия.

«Команда сражалась, искала пути, отыграла один мяч. Здесь бы добавить мощи в атакующей линии, когда напрашивались замены. Мы, к сожалению, не смогли это сделать в силу ряда обстоятельств. Кто-то ещё набирает форму, кто-то не готов к РПЛ», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

Следующий матч ЦСКА проведёт 26 июля – против «Оренбурга» на выезде в первом туре группового этапа Кубка России.