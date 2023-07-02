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«Урал» сообщил о переходе Максименко в «Урарту»

02 Июля 2023 • 11:28 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 15:00

«Урал» сообщил о договорённости с «Урарту» о переходе в армянский клуб нападающего Артёма Максименко.

Отметим, что минувший сезон Максименко провёл в клубе Второй лиги «Роторе» на правах аренды. За волгоградскую команду 25-летний вингер успел провести 31 матч, забить 13 голов и отдать пять результативных передач.

«Уралу» Максименко принадлежал с января 2021 года. В общей сложности за первую команду екатеринбургского клуба футболист провёл 13 матчей и забил один гол.   

Напомним, минувший сезон «Урал» завершил на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата России екатеринбуржцы проведут 22 июля против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Урарту Артём Максименко
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