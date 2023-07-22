ЦСКА отыграл один гол у «Урала» после удара Заболотного

В начале второго тайма матча первого тура Премьер-лиги «Урал» вёл со счётом 2:0, играя дома против ЦСКА. В середине первого тайма самый простой гол в карьере забил Тимур Аюпов, подставив голову на ленточке под подачу с углового, а сразу после перерыва Даниэль Мишкич реализовал пенальти. «Армейцы» ответили метким ударом Антона Заболотного на 62-й минуте. После удачного для себя рикошета форвард гостей получил шанс пробить по воротам метров с пяти и не промахнулся.

«Урал» ведет со счетом 2:1. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.