Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о подписании контракта с Марио Фернандесом.

- «Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса. Как вы относитесь к этому переходу?

- Положительно. Для «Зенита» это неплохое приобретение. Тем более человек зарекомендовал себя в России, его все хорошо знают. Это не кот в мешке. Хотя нужно понимать, что он не молодеет. Но в любом случае для «Зенита» это плюс.

- Для вас это игрок основы, или его взяли для конкуренции?

- Основы. Тем более, как я сказал, он имеет российский паспорт, и это тоже нужно учитывать.

- Вас не смущают разговоры про его лишний вес?

- Может, у Марио и есть лишний вес. Его год никто не видел. Но у него от природы физические возможности позволяют играть с лишним весом.

- Как вы в целом отнеслись к этой истории с его лишними килограммами, из-за которых чуть не сорвался трансфер?

- У меня, например, часто были проблемы с весом. Но главное, что человек делает на поле. У Марадоны тоже был лишний вес, он был кругленький, но все равно убегал от англичан через все поле. Это все индивидуальная вещь. Если Фернандесу будет тяжело, то надо сбрасывать. А если он будет справляться со своим весом и помогать команде побеждать, то будет играть.

- Сергей Семак на одной из пресс-конференций заявил, что не понимает, зачем ему Марио в команде. Как отнеслись к его словам?

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- Думаю, он осознает, что Марио лишним не будет. Другой вопрос - насколько он на него рассчитывает, если так заявляет. Но, опять-таки, это игрок с российским паспортом, и для вариативности он Семаку лишним точно не будет. Поэтому тренер здесь лукавит.

- Болельщики «Зенита» примут Марио?

- Если он будет помогать побеждать, то примут. Вот забьет два-три решающих мяча и примут. Такие переходы бывают. Он ведь даже не из «Спартака» пришел, а из ЦСКА. Мне кажется, все будет нормально.

- Родригао получил травму и вернется только в конце сентября. Насколько это может создать проблемы «Зениту»?

- Не думаю, что будет колоссальная проблема. Тем более он не всегда играл в составе. Его есть, кем заменить. К тому же сейчас идет заявочная компания, и это лучше, чем если бы человек выбыл, когда нельзя никого дозаявить.

- В СМИ появилась информация, что у ЦСКА есть интерес к Сутормину. Надо его отпускать, или он нужен «Зениту»?

- Судя по последнему сезону, я думаю, что ему было бы лучше уйти в ЦСКА, чтобы он стабильно играл. Раз «армейцы» так сильно хотят его купить, значит, видят в составе. Понятно, что после «Зенита» многие ребята пользуются спросом у других клубов. Тут уже выбор самого футболиста. Если он хочет уйти, всегда можно найти общий язык с руководством «Зенита».

Елена Григорьевская