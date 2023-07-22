«ЦСКА пока не выглядит топ-клубом» — Алексей Попов

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался после поражения ЦСКА от «Урала» (1:2) в матче первого тура РПЛ.

«Сказался фактор первого гола. Видимо, после этого ЦСКА упал в психологическую яму и пропустил второй. ЦСКА не выглядит топ-клубом, это однозначно», — заявил Попов «РБ Спорту».

Эксперт считает, что у «армейцев» нет нападающих, Чалов и Заболотный ничего не могут создать впереди.

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечным Владимира Федотова будет противостоять грозненский «Ахмат». Поединок состоится 30 июля. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.