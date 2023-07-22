Пономарёв - об игре ЦСКА: «Обоймы нет никакой, выпускать некого совершенно»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв разочарован стартом «армейского» клуба в новом сезоне. Команда Владимира Федотова проиграла «Уралу» со счётом 1:2 в первом туре Премьер-лиги.

- Обоймы нет никакой, выпускать некого совершенно. И совсем мне не понравилась игра в обороне, - приводит слова ветерана «Газета.Ru».

Владимир Пономарёв добавил, что игра ЦСКА была на удивление очень слабой, и отметил, что ждал более качественного футбола по впечатлениям от сражения за Суперкубок с «Зенитом». Также экс-защитник столичных «армейцев» считает, что его бывшая команда пропустила очень легкие голы.