​В ЦСКА допустили, что Дивеев будет прооперирован

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев действительно может быть прооперирован из-за травмы голеностопа, которую он получил в матче за Суперкубок России против «Зенита». Информацию о том, что 23-летнему Дивееву придётся перенести операцию, подтвердил Олег Фоменко, который входит в тренерский штаб «армейцев».

«Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придётся делать операцию. Врачи решают», - слова Фоменко приводит на своих страницах sport24 со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

Напомним, что в Суперкубке ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти после нулевой ничьей. Игорь Дивеев был заменён в перерыве.