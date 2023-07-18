Гранат: «Будет очень странно, если Карраскаль перейдёт в «Динамо»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

Ранее сообщалось, что покупку 25-летнего колумбийца одобрил главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

По мнению Граната, Карраскаль сможет усилить «Динамо». При этом эксперт признался, что его удивляют участившиеся переходы игроков «армейского» клуба к прямым конкурентам. Напомним, ранее парагвайский полузащитник Хесус Медина выбрал «Спартак», а защитник Марио Фернандес, выступавший за ЦСКА на протяжении 10 лет, подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

«Будет очень странно, если Карраскаль перейдёт в «Динамо». Что вообще творится в ЦСКА? Возможно, случился конфликт между тренером и руководством. Карраскаль индивидуально очень сильный игрок», — приводит слова Граната «Чемпионат».

В минувшем сезоне Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.