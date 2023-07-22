Агент Роши: «Скоро он будет в порядке»

Агент Виллиана Роши Игорь Кампеделли оценил травму своего клиента, которую тот получил в матче первого тура Премьер-лиги против «Урала» (1:2).

«Повреждение Виллиана несерьезного характера. Скоро он будет в порядке», - цитирует агента Sport24.

Отметим, что Роша покинул поле на 32-й минуте, его место занял Михаил Рядно. Также сообщалось, что причиной досрочного ухода футболиста с поля был ушиб.

Напомним, что это не первая потеря ЦСКА по ходу стартовавшего сезона, в матче за Суперкубок против «Зенита» серьезно травмировался Игорь Дивеев.