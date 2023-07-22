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Агент Роши: «Скоро он будет в порядке»

22 Июля 2023 • 22:17 Комментировать
Урал
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Агент Виллиана Роши Игорь Кампеделли оценил травму своего клиента, которую тот получил в матче первого тура Премьер-лиги против «Урала» (1:2).

«Повреждение Виллиана несерьезного характера. Скоро он будет в порядке», - цитирует агента Sport24.

Отметим, что Роша покинул поле на 32-й минуте, его место занял Михаил Рядно. Также сообщалось, что причиной досрочного ухода футболиста с поля был ушиб.

Напомним, что это не первая потеря ЦСКА по ходу стартовавшего сезона, в матче за Суперкубок против «Зенита» серьезно травмировался Игорь Дивеев.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша Игорь Кампеделли
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