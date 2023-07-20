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Гришин уверен, что позицию Дивеева спокойно закроют одноклубники

20 Июля 2023 • 19:36 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин оценил влияние проблем со здоровьем у Игоря Дивеева на игру команды. Ранее сообщалось о том, что основной защитник «армейцев» травмировал ногу в стартовой встрече сезона с «Зенитом» и пропустит порядка трех месяцев.

- Если у ЦСКА не будет травм, то Роша, Мойзес и Набабкин спокойно закроют позиции центральных защитников, - заявил Гришин «РБ Спорту».

Также тренер добавил, что несмотря на кадровую укомплектованность, оборона ЦСКА лишится возможности ротации. Да и в целом, по его мнению, потеря Дивеева будет ощутимой.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Дивеев провел 20 матчей и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Игорь Дивеев
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