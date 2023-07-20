Гришин уверен, что позицию Дивеева спокойно закроют одноклубники

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин оценил влияние проблем со здоровьем у Игоря Дивеева на игру команды. Ранее сообщалось о том, что основной защитник «армейцев» травмировал ногу в стартовой встрече сезона с «Зенитом» и пропустит порядка трех месяцев.

- Если у ЦСКА не будет травм, то Роша, Мойзес и Набабкин спокойно закроют позиции центральных защитников, - заявил Гришин «РБ Спорту».

Также тренер добавил, что несмотря на кадровую укомплектованность, оборона ЦСКА лишится возможности ротации. Да и в целом, по его мнению, потеря Дивеева будет ощутимой.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Дивеев провел 20 матчей и забил два гола.