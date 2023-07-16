Ковтун: ЦСКА может побороться за золото, но я бы не стал хвалить их по одной игре

Тренер «Родины» Юрий Ковтун ответил на вопрос, будет ли ЦСКА вести борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

15 июля ЦСКА проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:0, 4:5 — по пенальти), однако, по мнению большинства экспертов, выглядел намного лучше «сине-бело-голубых».

«Наверное, «армейцам» по силам попытаться включиться в борьбу за золото. Но излишне хвалить их, основываясь на одном матче, я бы не стал. Ведь в следующей встрече они могут и уступить», — цитирует Ковтуна RT.

Тренер добавил, что «Зенит» за последние годы приучил к своей стабильности на длительной дистанции, за счет которой он выиграл уже пять чемпионств подряд.