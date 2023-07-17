Мостовой: «Болельщики ЦСКА не простят Марио Фернандеса»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе. Ему как будто стерли память, болельщики ЦСКА его не простят», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сегодня, 17 июля, «Зенит» сообщил о подписании трудового соглашения с 32-летним бразильцем, которое рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

В первом туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Уралом». «Зенит» сойдется в поединке с «Пари НН».