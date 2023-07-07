В «Урале» заявили, что подписали белорусского вратаря

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что руководство клуба подписало трудовое соглашение с голкипером из Беларуси Денисом Щербицким. Ранее экс-голкипер БАТЭ находился в «Урале» на просмотре.

«Пока с ним подписан небольшой контракт, нужно, чтобы парень восстановился, дальше видно будет. Видим в нём потенциал», - рассказал Иванов «РБ Спорт».

Отмечается, что голкипер провёл в составе БАТЭ всего три игры за последние два года.

Основным стражем ворот уральцев на протяжении четырёх последних сезонов является принадлежащий ЦСКА голкипер Илья Помазун, недавно клубы оформили очередную аренду 26-летнего футболиста.