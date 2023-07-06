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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Опубликовано точное расписание первого тура РПЛ

06 Июля 2023 • 20:08 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:00

Российская премьер-лига обнародовала расписание семи стартовых туров следующего чемпионата. Сезон РПЛ будет открывать матч между «Динамо» и «Краснодаром». Он пройдёт в пятницу, 21 июля, и начнётся в 19:00 (здесь и далее – московское время).

В субботу, 22 июля, пройдут четыре матча. В 13:00 борьбу начнут «Урал» и ЦСКА, в 15:15 – «Пари НН» и «Зенит», а 17:30 – «Локомотив» и «Рубин», а в 20:00 – «Ахмат» и «Крылья Советов».

На воскресенье, 23 июля, запланированы три игры. Сначала «Спартак» сыграет с «Оренбургом» - этот матч начнётся в 17:30. А в 20:00 параллельно стартуют поединки «Ростов» - «Факел» и «Сочи» - «Балтика».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Факел Краснодар Балтика Урал Динамо Москва Оренбург Сочи Ахмат Пари НН
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