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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Кузнецов: «Трудно угадать с конкурентами «Зенита»

20 Июля 2023 • 02:07 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Бывший футболист московского ЦСКА и некоторых испанских клубов, Дмитрий Кузнецов, считает, что в предстоящем сезоне трудно предсказать, кто станет главным конкурентом питерского «Зенита», который начнет сезон в ранге безусловного фаворита после пяти побед кряду в российском чемпионате. Кузнецов считает, что ЦСКА будет трудно не только бросить вызов, но и удержать второе место.

- В том году усилился ЦСКА, усилился и «Локомотив» в перерыве после первого круга. «Спартак» сейчас усилился, «Краснодар» обновился. Думаю, «Динамо» будет конкурировать. В этом году всё будет не так однозначно. Можно и не угадать с конкурентами «Зенита», - цитирует слова Кузнецова «Чемпионат».

Новый сезон российского чемпионата начнется уже на этой неделе. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Кузнецов
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