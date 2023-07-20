Дмитрий Кузнецов: «Трудно угадать с конкурентами «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА и некоторых испанских клубов, Дмитрий Кузнецов, считает, что в предстоящем сезоне трудно предсказать, кто станет главным конкурентом питерского «Зенита», который начнет сезон в ранге безусловного фаворита после пяти побед кряду в российском чемпионате. Кузнецов считает, что ЦСКА будет трудно не только бросить вызов, но и удержать второе место.

- В том году усилился ЦСКА, усилился и «Локомотив» в перерыве после первого круга. «Спартак» сейчас усилился, «Краснодар» обновился. Думаю, «Динамо» будет конкурировать. В этом году всё будет не так однозначно. Можно и не угадать с конкурентами «Зенита», - цитирует слова Кузнецова «Чемпионат».

Новый сезон российского чемпионата начнется уже на этой неделе.