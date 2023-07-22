Кузнецов: «Не знаю, что случилось с ЦСКА в игре с «Уралом»

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Уралом». Встреча первого тура чемпионата России завершилась победой «шмелей» со счетом 2:1.

«Не знаю, что случилось в игре с «Уралом». Это вопрос не ко мне, я эту команду не тренирую. Спрашивайте у руководства», — заявил Кузнецов изданию «Чемпионат».

«Урал» впервые за последние 28 лет одержал победу над ЦСКА в рамках чемпионата России. В следующем туре РПЛ подопечные Виктора Ганчаренко примут на своем поле «Пари НН» (29 июля), а «армейцы» будут гостить у грозненского «Ахмата» (30 июля).