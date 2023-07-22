В начале второго тайма матча с «Уралом» ЦСКА проигрывал с разницей в два мяча. И только на 62-й минуте «армейцы» смогли отыграть один гол. Михаил Рядно с левого фланга доставил мяч в борьбу, Кирилл Набабкин выиграл единоборство и головой сбросил круглого к линии вратарской, а там неприкрытый Антон Заболотный в касание расстрелял ворота противника.

Счет стал 2:1 в пользу «Урала», а видео третьего гола в этом поединке представлено вашему вниманию.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.