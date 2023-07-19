Тренер ЦСКА заявил, что у команды недобор футболистов

Тренер ЦСКА Олег Фоменко ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить «армейцам» в летнее трансферное окно.

«Нам нужны латераль и инсайд. Судя по заявке, вы видели, что у нас очень много молодежи. С учетом травматизма и ухода Медины у нас недобор футболистов», — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Тренер отметил, что в клубе ведется трансферная работа, поэтому новые игроки будут.

Напомним, полузащитник Хесус Медина покинул ЦСКА и стал новым футболистом «Спартака», подписав контракт с «красно-белыми» на три года.

Ранее «армейцы» проиграли «Зениту» в матче за Суперкубок России. В первом туре РПЛ «красно-синие» встретятся в гостях с «Уралом» (22 июля).