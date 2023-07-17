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​В ЦСКА высказались о петиции фанатов насчёт граффити с Марио Фернандесом

17 Июля 2023 • 20:15 Комментировать (1)
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Защитник Марио Фернандес провёл десять сезонов в ЦСКА, но теперь будет играть за «Зенит». Фанаты «армейцев» обиделись на футболиста и даже запустили петицию с требованием убрать граффити с Фернандесом с «ВЭБ Арены».

Комментарий по поводу петиции дал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций.

«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», - сказал Брейдо, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч ЦСКА проведёт 22 июля. В этот день команда Владимира Федотова сыграет против «Урала» в стартовом туре Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Кирилл Брейдо
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Комментарии (1)
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Южный201
17 Июля 2023 в 21:20
Нужно сделать другое граффити с петлей на шее...
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