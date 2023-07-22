Григорий Иванов: «Цель «Урала» — показывать красивую игру»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

«Мы победили, потому что хорошо играли. Мы очень серьезно настраивались на начало сезона и на первый матч с ЦСКА», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что цель «Урала» — демонстрировать красивый футбол, а если у команды будет игра, то будет и результат.

В следующем туре РПЛ подопечные Виктора Ганчаренко проведут поединок с «Пари НН». Матч пройдет 29 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.