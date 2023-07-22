​В ЦСКА рассказали, где прооперируют Дивеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов дал комментарий по поводу состояния Игоря Дивеева. Защитник получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«К сожалению, травма требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды. После операции на голеностопном суставе мы сообщим о результатах и ориентировочных сроках восстановления», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Матч первого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА стартует в 13:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.