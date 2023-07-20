ЦСКА представил форму, в которой команда будет играть в сезоне 2023/2024. Презентационный ролик «армейцев» пропитан воспоминаниями, причём не только футбольными.

Футболка в основном комплекте формы выполнена в красно-синем цвете с вертикальными полосками. Играя в такой форме, ЦСКА впервые стал чемпионом России в 2003 году.

«Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году. Именно тогда ЦСКА впервые стал чемпионом России, а одним из тех, кто поднял трофей над головой, был наш легендарный защитник Алексей Березуцкий!» - говорится в подписи к ролику.

В ролике можно увидеть не только Алексея Березуцкого, но и Фёдора Чалова с Мойзесом.

Первый матч в новом чемпионате России ЦСКА проведёт 22 июля – против «Урала» на поле соперника