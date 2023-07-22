Второй игровой день нового сезона в Премьер-лиге стартовал матчем «Урал» - ЦСКА. Коллектив из Екатеринбурга несколько десятилетий не мог обыграть данного соперника и сегодня нарушил эту традицию. В середине первого тайма Тимур Аюпов замкнул подачу с углового с левого фланга и головой внес мяч в сетку буквально с ленточки. А победный гол забил Даниэль Мишкич ударом по центру ворот с 11-метровой отметки. Достаточно быстро Антон Заболотный отыграл один гол ударом из пределов вратарской, но в итоге «армейцы» так и не спаслись, проиграв со счетом 1:2.

Как это было, смотрите в видеообзоре противостояния.