«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»

Екатеринбургский «Урал» 6 июля провёл контрольный матч против узбекского «Нефтчи» из города Фергана. Поединок прошёл в Узбекистане на арене «Истиклол» и завершился нулевой ничьей.

Отметим, что через неделю, 13 июля екатеринбуржцы уже дома примут ферганский клуб в рамках товарищеской встречи.

Напомним, что в минувшем сезоне «Урал» Виктора Ганчаренко финишировал в РПЛ на 11-м месте в турнирной таблице, а в Кубке России дошёл до финала Пути регионов, уступив «Краснодару».

В первом туре грядущего сезона РПЛ «Урал» ждёт домашняя встреча против московского ЦСКА.