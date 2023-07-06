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«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»

06 Июля 2023 • 20:11 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 15:00

Екатеринбургский «Урал» 6 июля провёл контрольный матч против узбекского «Нефтчи» из города Фергана. Поединок прошёл в Узбекистане на арене «Истиклол» и завершился нулевой ничьей.

Отметим, что через неделю, 13 июля екатеринбуржцы уже дома примут ферганский клуб в рамках товарищеской встречи.

Напомним, что в минувшем сезоне «Урал» Виктора Ганчаренко финишировал в РПЛ на 11-м месте в турнирной таблице, а в Кубке России дошёл до финала Пути регионов, уступив «Краснодару».

В первом туре грядущего сезона РПЛ «Урал» ждёт домашняя встреча против московского ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Урал
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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