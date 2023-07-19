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Сейду Думбия не исключил, что вернётся в ЦСКА через пять лет

19 Июля 2023 • 12:49 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия не исключил своего возвращения в столичный клуб через пять лет. По его мнению, он бы мог быть полезен в тренерском штабе основной команды или структуре клуба.

«Сейчас я думаю о будущем и предполагаю, что через пять лет могу продолжить работать в футболе. У меня была необычная карьера и я уверен – мне есть, чем поделиться с молодыми игроками», - рассказал он в видеоролике от пресс-службы «армейцев».

Напомним, в первой декаде июля ивуариец приезжал в Москву на «Братский кубок», где сыграл в одной товарищеской встрече против столичного «Динамо».

Думбия не считает переход в «Рому» ошибкой

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сейду Думбия
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