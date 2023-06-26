Масалитин оценил слухи о переезде Помазуна в Европу

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил слухи о возможном переезде вратаря «Урала» Ильи Помазуна в Европу.

«Если у него есть шанс поиграть в Европе, то этим шансом стоит воспользоваться. Илья правильно сделал, что решил поиграть в аренде, а не сидеть под Акинфеевым», — заявил экс-футболист «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, игрок должен рассматривать вариант с переездом в любую европейскую лигу, поскольку выступление там станет замечательным опытом с дальнейшими перспективами.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к Илье Помазуну от немецкого «Аугсбурга» и нескольких испанских клубов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего вратаря в два миллиона евро.