Мостовой - о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Пусть порадуются»

В рамках групповой стадии Фонбет Кубка России петербургский «Зенит» на выезде встречался с московским «Спартаком». Матч завершился крупным поражением команды Сергей Семака со счетом 0:3.

После завершения поединка полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой высказался о результате встречи.

«Когда «Спартак» в последний раз выигрывал у «Зенита»? Не припомню. Мы ни разу не проигрывали, когда я играл. Пусть порадуются», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Следующий матч «Зенит» проведет на «Газпром Арене» против «Ростова». Игра состоится в воскресенье, 2 октября.