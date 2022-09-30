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Кубок России

Мостовой - о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Пусть порадуются»

30 Сентября 2022 • 08:05 Комментировать (2)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

В рамках групповой стадии Фонбет Кубка России петербургский «Зенит» на выезде встречался с московским «Спартаком». Матч завершился крупным поражением команды Сергей Семака со счетом 0:3.

После завершения поединка полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой высказался о результате встречи.

«Когда «Спартак» в последний раз выигрывал у «Зенита»? Не припомню. Мы ни разу не проигрывали, когда я играл. Пусть порадуются», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Следующий матч «Зенит» проведет на «Газпром Арене» против «Ростова». Игра состоится в воскресенье, 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Мостовой
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Комментарии (2)
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ингерман
30 Сентября 2022 в 09:20
ай маладэц андрюшка.. умыл крючкахвосцых.. )))
nadezhda
30 Сентября 2022 в 08:36
Похоже мания величия, но ты не Месси и не Мбапе....
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