В «Спартаке» заявили о том, что клуб стал скромнее

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о работе клуба со СМИ.

«Возможно, мы стали скромнее себя вести в СМИ. Но это нормально, сейчас мы концентрируемся на спортивном результате. Мы не хотим распылять свои силы на второстепенные направления.

Отсутствие пресс-конференции после глобальных перемен в клубе? Мы сообщили о назначении Пола Эшуорта [спортивным директором], вышло интервью Александра Матыцына [нового главы совета директоров] в ТАСС, где исчерпывающе были даны ответы на все вопросы болельщиков», - сказал Зеленов журналисту «Спорт-Экспресса». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Крысева Терлецкий».

В четверг «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках Фонбет Кубка России.