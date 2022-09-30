Промес: «Это была тактическая победа над «Зенитом» со счётом 3:0»

Атакующий полузащитник «Спартака» Куинси Промес пообщался с журналистами после поединка с петербургским «Зенитом» в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 3:0. В активе голландца два гола.

«Мы не давали пространства сопернику. Рад, что команда может использовать разные схемы в зависимости от того, как играет оппонент. Сегодня была тактическая победа», - передает слова голландца клубная пресс-служба.

В текущем сезоне Промес поучаствовал в 14 поединках за «народную команду» во всех турнирах. На счету голландского футболиста 11 забитых мячей и четыре голевые передачи.