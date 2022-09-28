Ширко считает, что «Спартак» и «Зенит» не будут выставлять слабые составы

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Хочется, чтобы «Спартак» победил «Зенит». Из-за принципиальности матча «Спартак» и «Зенит» не выставят слабые составы», — заявил Ширко «РБ Спорту».

При этом экс-игрок не исключил появление новых лиц на поле. По поводу возможной потери Вилмара Барриоса эксперт сказал, что любая травма заставляет тренера как-то реагировать, сейчас важен каждый футболист.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 29 сентября, начало игры запланировано на 20:30 по мск.